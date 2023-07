LIVE TOUR. Wat een nummer van Vingegaard: Deen loopt al minuut uit op Pogacar, Hindley op weg naar ritzege én gele trui

KIJK. Sabotage onderweg: meerdere renners tonen na finish grote nagels in banden, Pidcock sprint ondanks leegloper nog naar vierde plaats

Onwaarschijnlijke beelden na de afloop van de tweede rit in de Tour, waar onder meer Lilian Calmejane (Intermarché-Circus-Wanty) getuigt van mensen die nagels strooiden over de weg in San Sebastian. In een video die hij deelt op Twitter toont hij hoe er meerdere nagels in z’n wiel zitten. Ook Pidcock vertelde achteraf dat hij moest sprinten met een leegloper. De Brit eindigde nog vierde.