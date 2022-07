LIVE TOUR. Vuurwerk op Galibier: Roglic en Vingegaard bestoken Pogacar, maar die houdt vooralsnog staande - Kopgroep spat uit elkaar, Van Aert kiest eigen tempo

Tour de France Niet te stoppen ook al raakte hij ingesloten: Wout van Aert pakt opnieuw uit in Lausanne en verstevigt groen

Wout van Aert heeft opnieuw toegeslagen in de Tour. Onze landgenoot zorgde in Lausanne voor de derde Belgische ritzege in deze Ronde van Frankrijk - de achtste Tourritzege uit zijn carrière. Hij raakte ingesloten, maar remonteerde in de laatste meters met bravoure Michael Matthews. Tadej Pogacar werd derde, sprokkelde vier bonificatieseconden en verstevigt zo het geel.

