LIVE TOUR. Voorspelde storm blijft voorlopig uit, Van der Sande en Houle houden nog anderhalve minuut over

TOUR DE FRANCE Pogacar reageert op verdachtma­kin­gen: “Drie dopingcon­tro­les op één dag, dat is genoeg om ongelijk van twijfe­laars te bewijzen”

5 juli Schijnbaar onbezorgd begint Tadej Pogacar aan week twee in de Tour. Op maandag rustdag doorstond de leider in de Tour de France een persconferentie waarin de vragen zorgvuldig werden geselecteerd. Ten behoeve van de twijfelaars antwoordde Pogacar dit: “Ik heb zondag drie dopingcontroles gekregen. Dat is genoeg om hun ongelijk te bewijzen.”