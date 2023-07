LIVE TOUR. Vier zeges, dat had ook Wuyts niet verwacht: “Philipsen behoort nu al tot de grootste sprinters van de afgelopen tien jaar”

Vingegaard legt druk bij Pogacar voor Puy-de-Dôme: “Ik had niet verwacht om nu al voor te staan”

De verraderlijke finale in Bordeaux was er eentje vol mogelijke valkuilen, maar Tourfavorieten Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar zijn er heelhuids doorheen geraakt. Morgen is er nog de overgangsrit naar Limoges, maar na de etappe ging de blik al naar zondag: Puy-de-Dôme. “Ik voel me elke dag beter”, klinkt het in koor. Dat belooft.