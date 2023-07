LIVE TOUR. Verzorgen Vingegaard en Pogacar opnieuw het spektakel?

Waarom niet enkel motoren maar ook organisato­ren schuld treffen aan incident met Pogacar op Joux Plane

Het was makkelijk. Gratuit zelfs, om enkel moord en brand te schreeuwen over de motards die in de Tour Tadej Pogacar-op-bonusjacht op de Joux Plane afblokten. Want één simpele organisatorische ingreep had alle heisa achteraf in de kiem kunnen smoren. Hoe dan ook ziet het er meer en meer naar uit dat de individuele (klim)tijdrit volgende dinsdag de twee kemphanen van elkaar zal moeten scheiden. En voor Jumbo-Visma is er inmiddels no way back.