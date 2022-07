LIVE TOUR. Vertederend beeld: Georges van Aert schrijft ‘WvA’ op het Franse asfalt om papa Wout aan te moedigen

Tour de France Mauro Gianetti zit met Team UAE voor op schema: “Als ik nog één renner graag wil, dan Van Aert”

Twee ritzeges, Tadej Pogacar ruim in het geel en geen nieuwe Covid-gevallen bij Team UAE. CEO Mauro Gianetti is een gelukkig man. De Zwitser blikt terug op de eerste Tour-week, waarin hij verliefd werd op een Belgische renner: “Wat Van Aert deed naar Longwy, was meer dan één ritzege waard.”

12 juli