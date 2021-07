LIVE TOUR. Van Moer voorop met Mohoric, ook Van Aert én Van der Poel in het offensief

Tour de France Pogacar deelt nu al serieuze tik uit: “Ik wou eigenlijk geen tijd verliezen”

30 juni Ongenaakbaar was titelverdediger Tadej Pogacar in de tijdrit van de Tour de France. “Ik had een erg goede dag”, waarna de Sloveen in zijn flashinterview even stopte met praten om de knuffel van Mathieu van der Poel - die zijn geel behoudt - te ontvangen. “Het weer was perfect, gelukkig reed ik in tegenstelling tot sommigen niet op een nat wegdek.”