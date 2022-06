LIVE TOUR. Van der Poel zonder mondmasker bij sfeervolle ploegpresentatie: “Als renner heb je het niet meer in de hand, het is een loterij”

Tour de France “Een afwezig­heid die vragen oproept”: niet-selectie van “trieste” Alaphilip­pe beroert Franse kranten, ook Tourbaas geeft z’n mening

Julian Alaphilippe zal de Franse wielerfans de komende weken niet in vervoering kunnen brengen tijdens de Tour. Bij heel wat Franse kranten is de niet-selectie van de wereldkampioen voorpaginanieuws. Zelfs Tourbaas Christian Prudhomme deed er al z'n zegje over. Alaphilippe zelf is “teleurgesteld en triest”, maar zegt ook dat hij de keuze van de ploeg begrijpt.

