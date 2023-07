LIVE TOUR. Van Aert zet besttijd neer, wat doen Pogacar en Vingegaard?

🎙 Team radio - @LidlTrek



⚪🔴 One goal : climb the Côte de Domancy as fast as possible for @giuliocicco1!



⚪🔴 Un seul et unique but : grimper la Côte de Domancy aussi vite que possible pour @giuliocicco1 !#TDF2023 pic.twitter.com/5mspFijdgq