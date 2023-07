LIVE TOUR. Van Aert: "Was gisteren gewoon kwaad op de situatie, meer moet je er niet achter zoeken”

Wout van Aert: "Was gisteren gewoon kwaad op de situatie, meer moet je er niet achter zoeken"

Wout van Aert heeft vlak voor de start nog even gereageerd voor de microfoon van VTM Nieuws. "Ik was gisteren gewoon kwaad op de situatie, omdat je zo kort bij de zege komt. Het grotere plaatje is dat ik er dit seizoen al een paar keer dicht bij ben geweest, maar dat het niet mocht zijn. Het zou mooi geweest zijn als ik die zware rit had kunnen winnen. Meer moet je daar niet achter zoeken."

Ook niet achter de steun, of eerder het gebrek eraan, van Jonas Vingegaard? "In de Tour wordt alles uitvergroot", aldus Van Aert. "We hebben gisteren bekeken wat we beter hadden kunnen doen. Dat doen we altijd, ook wanneer we winnen. Er waren dingen die anders hadden kunnen lopen, maar dat waren vooral zaken waarover je pas kunt oordelen als je weet wat er gebeurd is."