LIVE TOUR. Van Aert: "Was gewoon kwaad op de situatie” - Bergkoning Powless sprokkelt punten (en amuseert zich kostelijk)

Merijn Zeeman: "Er valt Jonas niets te verwijten"

"Er is geen spanning, nee", riposteerde Zeeman. "Iedereen die Jonas de afgelopen jaren heeft gevolgd weet dat hij een teamspeler pur sang is - daarom reed hij gisteren ook niet mee met Pogacar, waardoor Wout een kans kreeg om de rit te winnen. Zoals op de beelden te zien was, was ook Jonas gisteren heel teleurgesteld. Er valt hem niks te verwijten. Bovendien is hij heel goed bevriend met Wout."

Wel opvallend gisteren: Van Aert ging alleen met de auto terug naar het hotel. "Voor Netflix is dat mooi, maar de realiteit is dat hij gewoon al klaar was met douchen en zo een halfuur eerder weer in het hotel was. Om speculatie te voorkomen, had hij misschien beter gewoon op de bus blijven zitten. Want dit is natuurlijk koren op de molen van mensen die denken dat er meer speelt."