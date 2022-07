LIVE TOUR. Van Aert verzekert zich van groene trui, vlucht nog niet vertrokken

Tour de FranceOpnieuw stevig klimwerk voor het peloton in de Tour de France vandaag. De tweede etappe door de Pyreneeën belooft een pijnbank te worden. Na 50 vlakke kilometers is het enkel nog klimmen en dalen geblazen. Op het menu: één col van tweede en drie van eerste categorie, met aankomst op het steile vliegveld (aan de landingsbaan) in Peyragudes. Kan Pogacar gele trui Vingegaard dit keer wel kraken? En is Van Aert straks zeker van zijn groene trui? Volg de 17de etappe hier LIVE!