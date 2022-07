LIVE TOUR. Van Aert roert zich meteen en trekt ten aanval

Tour de France “Zonder Wout had Vingegaard het geel nú al gedragen”: volgens ex-Vuelta-win­naar Horner kan Van Aert Jum­bo-Vis­ma de eindzege kosten

Volgens ex-Tourwinnaar Bjarne Riis heeft Wout van Aert “al een paar dagen stom gekoerst”. Ex-Vuelta-winnaar Chris Horner denkt daar duidelijk hetzelfde over. In een uitgebreide uiteenzetting probeert de Amerikaan duidelijk te maken waarom Van Aert z'n ploeg de eindzege in de Tour kan kosten.

12 juli