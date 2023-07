LIVE TOUR. Van Aert: “Onderweg kijken wat mogelijk is” - Van der Poel: “Als Alaphilippe in topvorm is, wordt het moeilijk voor mij”

Over het heuvelachtige parcours vandaag vertelde hij het volgende: "Het wordt lastig onderweg, gaandeweg ga ik bekijken wat er mogelijk is." Toen hij de vraag kreeg welk type renner het meeste kans maakt, wou Van Aert geen voorkeur geven. "Ik denk dat de klimmers 50% kans maken, de punchers geef ik ook 50% kans. Het zijn meer dan 3000 hoogtemeters, en daar wordt het verschil gemaakt."

Van Aert stond aan de start bij Stijn Vlaeminck, en vertelde over zijn toptijd op de Côte de Pike van gisteren. "Tijdens de parcoursverkenning had ik de kans om mijn benen eens te testen", stak hij van wal. "Het liep wel gezwind, maar het gevoel is zeker niet anders dan andere wedstrijden."

Mathieu van der Poel liet aan de start in zijn kaarten kijken. "De Côte de Pike Kan wel beslissend zijn", opende 'VDP'. "Als je daar maar 15 seconden verliest is er veel mogelijk. Ik ga gewoon mijn eigen ding doen. Ik zie de lichtgewichten meer kans maken dan de puncheurs zoals ik. Met Alaphilippe in goede doen, wordt het moeilijk voor mij."

🚀The Manx Missile is here! 🚀 @MarkCavendish est à Bilbao ! #TDF2023 @letour_euskadi pic.twitter.com/wMTNzVbmoA

The @GreenEDGEteam boys are ready. Are you? La @GreenEDGEteam est prête. L'êtes-vous ? #TDF2023 pic.twitter.com/0VVIkE1Rt8

Georg Zimmermann will race Tour de France with a sticker remembering Gino Mäder 🌟 #TDF2023 📸 @hortense_lblnc pic.twitter.com/QkbvnIdZbH

On our way to the #TDF2023 start 😃 pic.twitter.com/N90vZ0GZbA

Een toertje van 3 kilometer wandelen in 43 minuten, dat is wel heel langzaam. Van Aert genoot in de vroege ochtend van het laatste rustige moment in zijn dag. Straks zal het andere kost zijn, met de veelbesproken Côte de Pike in het vooruitzicht.

Het rugnummer 61 zal overigens niet te zien zijn in deze Tour. Ter ere van Mäder slaan ze bij Bahrain Victorious het gebruikelijke nummer van de kopman over en wordt er gereden met nummers 62 tot en met 69.

Bijzonder knap gebaar. Pello Bilbao zet de liefdadigheid van zijn overleden ploegmaat Gino Mäder, die twee weken geleden in de Ronde van Zwitserland het leven liet, verder. Bilbao zal 1 euro doneren aan het goede doel Basoak SOS (een organisatie die nadenkt over bosbouw, red.) voor elke renner die hij achter zich laat in de etappes van de Tour. "Het doel is om ontbost land te kopen en het opnieuw te beplanten met lokale soorten", legt hij uit. Mäder toonde in de Vuelta van 2021 hetzelfde initiatief. Hij schonk één Zwitserse frank per renner die hij elke rit achter zich liet aan ‘JUSTDIGGIT’, een organisatie die woestijnen in Afrika omtovert tot groene paradijzen.

Geen sprake van een rustige rit om de benen op te warmen, want de renners krijgen meteen een lastig parcours op hun bord. In en rond Bilbao wachten vijf beklimmingen, waarvan vooral de Côte de Vivero en Côte de Pike in volle finale voor vuurwerk kunnen en wellicht zullen zorgen. Ook de aankomstzone loopt op - een ideaal decor voor een eerste duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel? Of is het dan toch té lastig?

Onze chef wielrennen blikt vooruit: "Wat wordt de rol van Wout van Aert?"

Limiet, zegt Mathieu van der Poel. En dat hij zaterdag de beste versie van zichzelf zal moeten zijn, wil hij met de besten over de Cöte de Pike geraken. Limiet, vindt ook Wout van Aert. Maar ook dat hij hard zijn best gaat doen. "Daarvoor ben ik hier."

De Côte de Pike, daar gaat iedereen van uit, beslist vandaag over ritwinst en de eerste gele trui in de 110de Tour de France. Een beetje zoals Mûr de Bretagne twee jaar geleden voor Mathieu van der Poel. Maar dat was rit twee.

Het is kort door de bocht om de eerste rit in de Tour nu al te reduceren tot een duel Van der Poel/Van Aert zoals we er de voorbije jaren al zoveel hebben gehad. Want wat dan met Pogacar? Vingegaard? Alaphilippe? Skjelmose? Welke plannen hebben zij vandaag? En misschien beslist de Côte de Pike ook helemaal niets. De finishlijn ligt immers tien kilometer verder, in Bilbao. Weliswaar ook weer op het eind van een klim van vijfhonderd meter. Maar toch.

Mathieu van der Poel heeft veel unfinished business in de Tour de France. Twee jaar geleden reed hij zes dagen in het geel. En op dag negen ging hij naar huis, met de olympische mountainbikerace van Tokio in het achterhoofd. Vorig jaar gaf hij op in rit elf. Hij had de Ronde van Vlaanderen gewonnen en de Giro gereden. In de Tour kwam hij in het stuk niet voor.

Van der Poel. © BELGA

Rit negen van deze Tour start in Saint-Léonard-de-Noblat, een eerbetoon aan zijn grootvader Raymond Poulidor. Om meer dan één reden wil Mathieu van der Poel er dit keer wèl een geslaagde Tour van maken.

Wout van Aert heeft succes en status verworven in de Tour de France. Meer dan in het klassieke voorjaar, waar hij de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix maar niet gewonnen krijgt.

Negen overwinningen, een groene trui en vooral de unieke manier waarop hij zijn rol als super domestique vervult, eerst voor Roglic en dan voor Vingegaard, maken dat Van Aert in de Tour in naam en uitstraling amper nog moet onder doen voor recente winnaars Vingegaard en Pogacar.

Van Aert is er dit keer bij voor een vroege gele trui, voor ritzeges en voor een nieuwe eindzege van Vingegaard. Dat laatste is met voorbehoud. Want wat is, in het grote plan van Jumbo-Visma, de rol van Van Aert? Rekening houdend dat hij Parijs niet haalt, als hij dan toch vroeger dan eind juli voor de tweede keer vader wordt? Wie gaat er dan Tadej Pogacar kraken, bergop en in de derde week van de Tour?

Tadej Pogacar. Hij wil zijn plek aan de top van de apenrots weer innemen. Nadat hij vorig jaar tactisch en fysiek werd voorbijgestreefd door Jonas Vingegaard. En nadat hij in Luik-Bastenaken-Luik drie botjes in zijn hand brak. Wat zijn voorbereiding op de Tour verstoorde. Zodat niet hij, maar Jonas Vingegaard als de grote favoriet aan de Tour de France begint. Heeft Pogacar in Vingegaard echt zijn meerdere gevonden? Of was vorig jaar maar een accident de parcours, en komen Pogacar en de denkende hoofden aan het stuur van de volgwagen van UAE dit keer meer beslagen op het ijs?