LIVE TOUR. Van Aert mengt zich niet bij tussensprint, vijf vroege vluchters blijven op kop

🎂What a better way to celebrate your 26th birthday than by going in the first #TDF2023 breakaway?

We hope you have a good one @SimonGuglielmi!



🎂Y'a-t-il meilleur cadeau d'anniversaire que d'être dans la première échappée du #TDF2023 ?

Joyeux anniversaire @SimonGuglielmi ! pic.twitter.com/7gtir2YWeM