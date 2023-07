LIVE TOUR. Van Aert maakt opnieuw indruk bergop en lijkt voor eigen rekening te mogen gaan

Indrukwek­ken­de Kwiatkow­ski wint solo op Grand Colombier voor Van Gils, Pogacar neemt acht seconden terug op Vingegaard

Een Poolse triomf op de Grand Colobmier. Vluchter Michal Kwiatkowski (Ineos-Grenadiers) reed naar ritwinst na een indrukwekkende slotklim. Landgenoot Maxim Van Gils eindigde al even knap tweede. In het peloton bleef het lang windstil, tot Pogacar Vingegaard uit het wiel reed in de slotkilometer. De Sloveen neemt vier seconden terug met nog eens vier seconden bonificatie daar bovenop. In het klassement bedraagt het verschil tussen Vingegaard en Pogacar nog negen seconden.