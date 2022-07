LIVE TOUR. Van Aert kan straks zeker zijn van groene trui - Kraakt Pogacar Vingegaard vandaag wél in tweede rit door Pyreneeën?

Tour de France Meer dan ploegen­strijd UAE-Jum­bo-Vis­ma wordt slotweek gevecht van man tegen man: Pogacar heeft werk (maar heeft de statistie­ken mee)

Vergeet het ploegenspel. Of relativeer het op z’n minst. De strijd om de eindzege in de Tour de France zal zich toespitsen op twee individuen. Jonas Vingegaard vs. Tadej Pogacar. Verschil: 2 minuten, 22 seconden. Werk aan de winkel voor de titelverdediger. Al heeft hij (bijna) alle statistieken mee. Een analyse.

19 juli