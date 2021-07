LIVE TOUR. Van Aert én Van der Poel vallen aan, grijpen vluchters hun kans in langste etappe?

Doorgeef­schen­kin­gen steeds populair­der: op deze manieren kan jij je kleinkinde­ren een duwtje in de rug te geven

30 juni Vaak willen grootouders niet alleen iets nalaten aan hun kinderen, maar ook aan hun kleinkinderen. Denk maar aan de klassieke envelopjes op nieuwjaar of bij een verjaardag. Maar het kan ook groter, zo zitten doorschenkingen in de lift sinds ze fiscaal voordeliger zijn. En gezien de lage rente op spaarboekjes starten meer en meer (groot)ouders ook een beleggingsplan voor hun (klein)kinderen. Spaargids.be zocht uit op welke manieren je je (klein)kinderen een financieel duwtje in de rug kan geven.