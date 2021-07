LIVE TOUR. Van Aert én Van der Poel in ruime kopgroep vol kleppers

Tour de France Vlaeminck in Frankrijk verwacht Van der Poel, Van Aert en Pogacar: “Pittige finale met ene klim na de andere”

12:17 Gisteren sloeg Mark Cavendish wéér toe in de Tour de France, vandaag is het de beurt aan de aanvallers of de klassementsmannen. Stijn Vlaeminck liet bij Joe zijn licht schijnen op de rit: “Het is een beetje een finale à la Luik-Bastenaken-Luik.”