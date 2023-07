LIVE TOUR. Van Aert brengt even wat leven in slenteretappe, maar het blijft bij ‘spielerei’

We schuiven toch iets verder naar voren op onze stoel, want Van Aert draait het gashendeltje plots even open op kop van het peloton. Ook onder anderen Naesen en Campenaerts zitten voorin en er valt zelfs even een breukje, dat echter snel gedicht wordt. Het lijkt allemaal wat 'spielerei'.

😝 "I'm laughing while I can!" You're right @romainbardet 😝 "Je rigole tant que c'est possible !" Tu as bien raison @romainbardet ! #TDF2023 pic.twitter.com/xlj5ikzVTi

De renners hebben exact 50 kilometer achter de rug en toeren momenteel rond aan een gemiddelde van 37,5 kilometer per uur. Voor wat opwinding is het reikhalzend uitkijken naar de tussensprint - die volgt over iets meer dan 40 kilometer.

🎶 LA LA LA LA LA LA LA 🎶 Give this guy a Grammy! Votre tube de l'été 2023 ! #TDF2023 Could be produced by @OutOfCycling ! pic.twitter.com/kcvMTXcXTM

Soudal Quick-Step heeft dan toch besloten om voorzichtig wat gang in het peloton te steken. Kasper Asgreen, twee jaar geleden nog winnaar van de Ronde van Vlaanderen, is het werkpaard van dienst.

Het was slechts een kort intermezzo, want de vier waaien vanzelf terug naar het peloton. Het tempo zakt meteen weer zienderogen.

💪 Start line selfie - Courtesy of your @century21fr most combative rider of Stage 3 @lauPichon 💪 Le selfie quotidien, via notre combatif @century21fr de l'étape 3, @laupichon #TDF2023 pic.twitter.com/HKeKyCpXJW

Waar Wout van Aert niet te spreken was over de aankomst van gisteren, was Van der Poel een pak milder. "Ik heb al erger gezien. Ja, het was een chicane, maar zo hard draaide het ook niet. Ik vond het nog kunnen. Over de tien kilometer ervoor, met al die rotondes, valt ook wel iets te zeggen."

Bij Alpecin-Deceuninck zullen ze met beide handen teken voor eenzelfde scenario als gisteren. Toen toverde de blauwe formatie een geweldige lead-out op het asfalt, met winst voor Philipsen als resultaat. "We gaan de lead-out even goed als gisteren proberen doen, maar dat wordt sowieso heel moeilijk", aldus laatste man Mathieu van der Poel. "Ik doe het wel graag. Het kost energie, maar met Jasper hebben we iemand die het negen van de tien keer afmaakt. En we komen goed overeen."

Wout van Aert: "Het had gisteren nipt kunnen zijn als de deur was opengebleven"

Gisteren moest Wout van Aert in de veelbesproken sprint zijn benen stilhouden en bolde hij uiteindelijk als vijfde over de finish. "We hebben in de bus de beslissing afgewacht. Ik had er weinig mee te winnen, maar we waren wel benieuwd. Ik denk dat het grootste euvel de finish zelf was, met die bocht erin."

Onze landgenoot noemde het "een finish die we niet oké moeten vinden". "Niemand wil zo'n aankomst, maar toch gebeurt het keer op keer. Het is voor de jury natuurlijk moeilijk om een beslissing te nemen, aangezien hun eigen finish niet reglementair was. Daarom is het resultaat wellicht hetzelfde gebleven."

Toch leeft Van Aert met vertrouwen toe naar een mogelijke nieuwe sprint straks. "We hebben de sprint van gisteren een aantal keer herbekeken en we zagen dat ik toch aan het inlopen was op Jasper. Het had nipt kunnen zijn als de deur was opengebleven. Vandaag is het een andere finish, met een lange laatste rechte lijn. Dat zijn toch veiligere omstandigheden voor een sprint."