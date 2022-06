LIVE TOUR. Van Aert, Benoot en Van Hooydonck richting Denemarken - UCI lanceert nieuw Covid-protocol

Tour de France Alpe­cin-Fe­nix gaat weer vol voor ritzeges in Tour: “Nog te vroeg om te zeggen of het weer met Philipsen én Merlier zal zijn”

Wat voor Wout van Aert kan, dat kan ook voor Mathieu van der Poel (26). Kansen op geel/ritsucces in overvloed in de eerste Tourweek, al wil Alpecin-Fenix in 2022 vooral weer bewijzen meer te zijn dan Team MVDP. Opnieuw met Tim Merlier (28) én Jasper Philipsen (23) samen in één ploeg?

14 oktober