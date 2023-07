LIVE TOUR. Tiende rit iets voor de aanvallers: krijgen we duel tussen Van Aert en Van der Poel?

Pogacar: "De rivaliteit met Jonas is alleen maar goed voor de sport"

Pogacar geeft ook aan dat hij niet verrast is dat hij nu al zo sterk is. "Ik was vooral verrast dat ik tijd verloor op de Col de Marie-Blanque, omdat ik wist dat ik goed was. Maar over mijn laatste prestaties moet ik niet verbaasd zijn, omdat ik mezelf goed genoeg ken. Ik denk ook dat de strijd met Jonas zeer mooi is. Vorig jaar kregen we al één van de beste edities van de Tour ooit en dit jaar gebeurde er ook al heel veel in de eerste week. Dat is alleen maar goed voor de sport."