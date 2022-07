LIVE TOUR. Spanning stijgt: kan Pogacar in finale tijd terugnemen op gele trui Vingegaard?

Tour de France Ex-wereldkam­pi­oen Pedersen is de sterkste aanvaller en zorgt voor derde Deense ritzege in vier dagen

Mads Pedersen (26) heeft de dertiende etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. De ex-wereldkampioen van Trek-Segafredo was in Saint-Étienne de snelste van een kopgroepje van drie. Pedersen zorgt zo al voor de derde Deense ritzege in vier dagen. Die andere Deen, Jonas Vingegaard, behield probleemloos het geel.

