LIVE TOUR. Slotparade begonnen, Poels vraagt Pogacar om bollentrui te signeren

Tour de France Uitgeputte maar trotse Van Aert doet verhaal na fantasti­sche tijdrit­over­win­ning, én dringt aan op vraag over noodweer: “Wil via deze weg steun betuigen”

17 juli Wat een knalprestatie van Wout van Aert. In de tijdrit van de Tour de France heeft hij een uitstekende tijd neergezet, 21 seconden beter dan Kasper Asgreen. Aan de finish was één ding duidelijk: Van Aert is diep gegaan. Gebogen over het stuur werd hij besproeid met water. “Het was een perfecte dag”, reageerde hij achteraf. Hij drong er ook op aan om z’n steun te mogen betuigen aan de slachtoffers van het noodweer.