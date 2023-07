LIVE TOUR. Slaat Pogacar ook toe in de Alpen of kan Vingegaard de rollen omdraaien?

En dat is vier! Philipsen kan het ook zonder Van der Poel en is opnieuw niet te stuiten in hectische massa­sprint

Jasper Philipsen (25) is voorlopig onklopbaar in de massasprints in deze Tour. In de elfde etappe snelde onze landgenoot al naar zijn vierde ritzege. Wout van Aert geraakte ingesloten en kwam niet aan sprinten toe.