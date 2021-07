LIVE TOUR-RUSTDAG. Wout van Aert en teamgenoten blazen even uit - sfeer zit goed bij Trek-Segafredo

Tour de France Onze chef wielrennen ziet Van Aert groeien: “Misschien rijdt straks in Tokio wel de beste Wout ooit”

7 juli We wisten het natuurlijk al, maar vandaag heeft hij het zelf nog eens in de verf gezet: Wout van Aert is een kanjer. De Belgische kampioen komt na een moeizame start helemaal boven water in de Tour, ziet onze chef wielrennen Marc Ghyselinck. Hoe doet hij dat toch? En wat zijn zijn kansen op de Spelen? “Ze zeggen dat de Tour de France renners uitholt...”