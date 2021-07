LIVE TOUR. Renners vertrokken! Opnieuw sprinten in Libourne? Merckx wenst Cavendish bij de start succes: “Ik wens Mark die 35ste ritzege toe”

Belga Tadej Pogacar: “Ik kom uit een goede familie, ik speel niet vals”

12 juli Tadej Pogacar kreeg op de tweede rustdag in de Tour nog maar eens vragen over zijn prestaties. “Het wielrennen heeft een vervelende geschiedenis”’, beseft de geletruidrager. “Ik weet niet altijd hoe ik op jullie vragen daarover moet reageren. Ik begrijp dat die vragen komen, ik erger me er niet aan, heb er begrip voor. Maar ik kom uit een goede familie, ze hebben me goed opgevoed, tot een vriendelijke jongen. Ik ga niet vals spelen om iets te bereiken, zo zit ik niet in elkaar. Ik hou gewoon van fietsen.”