LIVE TOUR. Renners bezig aan loodzware finale, wie juicht op Quatorze Juillet?

Tour de france Dag op dag 10 jaar geleden in de Tour: Flecha aangereden door wagen, Hoogerland belandt in prikkel­draad

10 juli Hopelijk vergaat het de vluchters vandaag beter. Dag op dag tien jaar geleden vond er in de Tour de France een ongeval plaats dat iedereen zich nog zal herinneren. De vroege vlucht maakte zich in de negende etappe op voor de strijd om de dagzege toen een volgwagen Juan Antonio Flecha onderuit maaide. De onfortuinlijke Johnny Hoogerland kwam in het prikkeldraad terecht.