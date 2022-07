LIVE TOUR. Pogacar ziet met Bennett nog een ploegmaat wegvallen door corona - Ploegbus van EF rijdt zich vast in startzone

Tour de France Mooie en sterke aanval, maar waarom? Tactiek van Jum­bo-Vis­ma roept vragen op, de protagonis­ten antwoorden

‘Sometimes you don’t need a plan, you just need big balls’, zei Tom Boonen in 2016. Wout van Aert toonde op weg naar Longwy zijn ballen, maar zijn monstervlucht maakte ook deel uit van een plan. “We wilden dat Pogacar geen boniseconden pakte, Wout de rit won en zijn ploegmaats konden rusten. Niet alles is gelukt, maar we blijven proberen Pogacar onder druk te zetten.”

8 juli