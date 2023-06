LIVE TOUR. Pogacar: “Mijn pols is nog maar 60-70% hersteld” - Van der Poel: “Zonder ritzege is Tour niet geslaagd”

Een opvallend moment tijdens de persbabbel met Mark Cavendish, die niet zo denderend uit zijn woorden kwam. Tot drie keer toe bleef de Brit enkele seconden sprakeloos. Toen een journalist hem de vraag voorlegde of hij bezig is met het zegerecord in de Tour, bleef 'Cav' zelfs één minuut stil. "Ik heb geen idee. Ik wil zo veel mogelijk winnen als ik kan. Mijn excuses", antwoordde de afscheidnemende spurtbom, die al 34 Tour-sprints naar zijn hand zette.

Naast Pogacar is er natuurlijk nog Jonas Vingegaard. De Sloveen werd gevraagd of hij dit jaar een andere strategie zal toepassen tegenover Jumbo in vergelijking met vorig jaar. "Ik focus mij enkel op onze eigen strategie. Er zijn meer ploegen dan Jumbo. Wij focussen volledig op ons zelf. Vorig jaar was een grote 'experience' voor iedereen van ons team. En op het einde was Jonas sterker. Ook dit jaar is hij de 'main guy' voor de Tour. Hij was onder andere bijzonder sterk in de Dauphiné. Maar wij gaan uit van onze eigen sterkte en proberen de Tour te winnen."

Toch is Pogacar één van dé grootste favorieten bij de bookmakers. "Of ik al 100% klaar ben om de Tour te winnen is moeilijk te zeggen. De benen voelen goed, de moraal is zéér goed, dus we zullen zien!"

Een enthousiaste Tadej Pogacar pakte eerder vandaag al uit met een wheelie. De Sloveen kreeg daar meteen enkele vragen over op zijn persconferentie. "Mijn pols is nog niet volledig hersteld, ik kon de wheelie ook niet volhouden tot de top. Mijn pols is voor 60 tot 75% in orde schat ik. Ik voel geen pijn meer, maar mijn pols is nog niet zo mobiel. Twee van de drie botjes zijn hersteld. Enkel het handwortelbeen moet nog helen."

Alpecin-Deceuninck staat met een sterke ploeg aan de start. Een etappezege is een must zegt Van der Poel. "Zonder etappewinst naar huis gaan, zou betekenen dat deze Tour niet geslaagd is. Naast mezelf en Philipsen hebben we nog andere mannen - zoals Kragh Andersen - die in overgangsetappes hun slag kunnen slaan."

De Nederlander wil ook graag in het geel rijden. "Ik wil graag geel pakken, maar het zal wel overleven worden tijdens de eerste ritten. Ik ga het alleszins wel proberen. Groen is geen doel voor mij, daarvoor richten we onze pijlen op Jasper. Ik ben zijn lead-out en vind dat ook heel fijn."

Ook Van der Poel kwam nog even langs voor de microfoon van VTM. Zijn honger naar een goede Tour is groot. "Ik heb een bijzonder goede voorbereiding gehad. De hoogtestage en de voorbereidingskoersen waren allemaal heel goed. Ik heb ook nog niet bijzonder veel wedstrijden gereden, dus mijn honger is groot voor deze Tour."

Met Van der Poel als laatste man, beschikt Philipsen over een uitstekende sprinttrein. "Normaal gezien hebben we één van beste sprinttreinen van het peloton. Ik heb er vertrouwen in, zeker door onze goede voorbereiding. Mathieu zal zonder twijfel een cruciale rol spelen in onze sprinttrein."

Onze man ter plaatse kon Philipsen nog even apart spreken. "Ik verwacht met deftige benen aan de start te komen. We moeten de groene trui bekijken, zeker als we de eerste heuveletappes overleven. Uiteindelijk hebben we zo'n zes sprintkansen denk ik."

Als Van der Poel niet ingezet kan worden als laatste man in de sprinttrein, neemt Kragh Anderson die rol over. "Kragh Anderson heeft heel veel getraind om ook als lead-out een handje te helpen, als Mathieu er niet bij is in een bepaalde etappe, rekenen we op hem", besluit Philipsen.

Philipsen wordt gezien als één van de grote favorieten voor de groene trui. "Het meest belangrijke voor ons is een etappe winnen. Als we dat doen, kan later in Tour de groene trui in het vizier geraken. Als Wout niet voor groen gaat, worden onze kansen groter."

Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen spreken op dit moment de pers toe. Van der Poel geeft aan dat hij in orde zal zijn. "We hebben een goed klassiek seizoen gereden met de ploeg. Ik had ook een goede voorbereiding op de Tour. Ik wil hier deel uitmaken van het succes met Jasper en met hopelijk ook mezelf."

Leuk moment voor de bezoekers van een gekende koffiebar in Bilbao. Plots houden de mannen van Jumbo-Visma halt om een koffie te drinken. Iets later komt ook Soudal Quick-Step piepen. Zonder succes, want er is geen plaats meer. Lampaert en co moeten hun geluk elders beproeven.

Kleine sponsoraanpassing op de truitjes van Soudal Quick-Step voor deze Tour de France. Dyka vervangt Latexco. Dit om de visibiliteit van de producent van kunststof buizen te verhogen. "Hopelijk kunnen we schitteren in deze trui en genieten van enkele successen in de komende weken", zegt Patrick Lefevere.

"Tadej kon vijf weken niet trainen", zegt Gianetti in 'L'Équipe'. "Wonderen bestaan niet in de wielersport. De blessure is nog niet helemaal achter de rug. Je moet als renner kilometers maken. Tadej heeft goed gewerkt en we hebben vertrouwen, maar we zijn nergens zeker van. Ja, hij won in stijl de wegrit en tijdrit op de Sloveense kampioenschappen. Maar dat wil niet zeggen dat hij zaterdag 100 procent klaar zal zijn."

Tom Pidcock: “Wil graag eens winnen vanuit favorietengroep”

Memorabel was ze, de Tourritzege van Tom Pidcock vorig jaar op L’Alpe D’Huez. “Ook nu ga ik in de eerste plaats voor ritwinst, dat is mijn prioriteit”, zei de nog altijd maar 23-jarige Brit op de persconferentie van INEOS Grenadiers. “Maar tegelijk verlies ik ook mijn klassementsambities niet uit het oog. Vooral in het hooggebergte wil ik een stap vooruit zetten, progressie boeken. Lange inspanningen bergop matchen in principe het best met mijn lichtgewicht-karakteristieken. Het zou, bijvoorbeeld, al mooi zijn om eens te kunnen winnen vanuit de favorietengroep in plaats vanuit de (lange) vlucht."

Conditioneel voelt Pidcock zich klaar. “Mijn voorbereiding verliep veel beter dan vorig jaar, toen ik twee weken voor de Tour nog geveld werd door Covid. Nu ben ik in vorm. Vanop hoogtestage dook ik recht de Ronde van Zwitserland in, wat een beetje ‘weird’, raar, aanvoelde. Ik wist niet welk niveau ik zou halen, maar dat viel uiteindelijk goed mee (Pidcock klom met de subtop en werd 22ste in de eindstand, red.). De Baskische ‘Grand Départ’ oogt zeer interessant voor mijn type-coureur. Al zijn die eerste etappes in zo’n grote ronde altijd een beetje een vraagteken. Ik verwacht hoe dan ook nog geen grote verschillen tussen de klassementsfavorieten. Misschien zal er hier en daar wel eentje wat tijd verliezen, maar dan beperkt.”

Pidcock kreeg aan het eind van de persbabbel nog de interessante vraag of hij als spectaculaire, soms risicovolle daler lessen heeft getrokken uit het dodelijk ongeluk van Gino Mäder in de Ronde van Zwitserland. “Het heeft ons allemaal bijzonder zwaar getroffen, zoveel is zeker. In de laatste twee ritten heb ik niemand in het peloton nog onnodige risico’s zien nemen. Persoonlijk heeft het me aangetoond wat de verschrikkelijke consequenties kunnen zijn wanneer het fout loopt. Ik neem nooit onnodige, onberekende risico’s in een afdaling maar... er kan natuurlijk altijd iets ergs gebeuren. We’re riding down, you know. Soms tegen 100 km/u. Dan ben je niet immuun voor crashes.” (JDK)