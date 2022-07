LIVE TOUR. Pogacar is pion kwijt door corona, ook AG2R-Citroën deelt in de klappen

Tour de FranceDole-Lausanne, de achtste rit in de Tour is opnieuw op maat van Wout van Aert. Maar zal onze landgenoot opnieuw all-in gaan of zingt een aanval het tot aan de meet uit? De kans is niet onbestaande. Voor de klassementsmannen wordt het in theorie een halve snipperdag. U volgt alles live op de voet op deze pagina.