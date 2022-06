LIVE TOUR. Pogacar: “Ben nog iets beter dan vorig jaar” - Titelverdediger, Van Aert en Ganna starten morgen in tijdsbestek van amper drie minuten

Tour de France Jasper De Buyst niet naar de Tour? “Twijfel serieus of het wel zin heeft om te gaan”

Caleb Ewan moet het in de Tour allicht zonder zijn vaste loods Jasper De Buyst stellen. De Oost-Vlaming brak in april zijn sleutelbeen en heupkom, waardoor hij pas op 31 mei intens kon beginnen trainen. Na de Baloise Belgium Tour heeft hij zes koersdagen in de benen en dat is weinig.

