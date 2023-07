LIVE TOUR. Ploegmaats van Pogacar en Yates in razende vaart naar Jaizkibel, krijgen we opnieuw spektakel bergop?

🔙 It's over for Edvald Boasson-Hagen who can't follow @NPowless in the Côte de Gurutze. The polka dot jersey is now solo in the lead.



🔙 C'est fini pour Edvald Boasson-Hagen qui ne peut suivre @NPowless dans la Côte de Gurutze. Le @maillotapois est seul en tête !#TDF2023 pic.twitter.com/IyuRvBZvLj