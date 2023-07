LIVE TOUR. Philipsen voor de hattrick? En wat met gehavende Jakobsen? Tom Steels, laatste Belgische winnaar in Bordeaux, blikt vooruit naar verwachte sprint

Na twee dagen in de Pyreneeën is het in de Tour weer aan de sprinters. De zevende etappe is namelijk een zo goed als volledig vlakke richting Bordeaux. Slaat Jasper Philipsen een derde keer toe? En wat doet Wout van Aert na z'n avonturen in de bergen: een dagje herstellen of toch weer meesprinten? Volg het op de voet in onze liveblog!