LIVE TOUR. Pakt Pogacar opnieuw uit op eerste aankomst bergop?

Tour de France Pogacar heeft gele trui beet na ongeziene krachtex­ploot: “Dit was ‘payback’ voor gisteren”

3 juli Tadej Pogacar (22) laat niet met zich sollen. Gisteren werden hij en zijn ploeg de hele dag in het defensief geduwd. Eén keer maar geen twee keer. Vandaag was het aan de Sloveen om klappen uit te delen. “Dit was ‘payback’.”