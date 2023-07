LIVE TOUR. Organisatie voorziet veiligheidsmatrassen in afdaling Col de la Loze, verkoudheid Van der Poel gaat maar niet over

ASO installeert luchtmatrassen in afdaling Col de la Loze

De Tourorganisatie wil een herhaling van het drama met Gino Mäder in de Ronde van Zwitserland vermijden. Omdat het weleens alles of niets zou kunnen worden in de zes kilometer lange afdaling van de top van de Col de la Loze tot aan de meet in Courchevel, installeerde ASO in de meest gevaarlijke bochten luchtmatrassen om renners die hun lijn niet kunnen houden op te vangen. De matrassen worden vooral gebruikt in het skiën. In principe zouden ze bij impact als een soort airbags moeten fungeren.