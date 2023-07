LIVE TOUR. Organisatie voorziet veiligheidsmatrassen in afdaling Col de la Loze, heeft Pogacar een antwoord in huis na oplawaai van Vingegaard in de tijdrit?

“De tiende is een moeilijke”: onze chef wielrennen vraagt zich af of Wout van Aert nog wel kansen op ritwinst zal krijgen

Negen keer al succesvol in de Tour - de twee voorbije jaren won Wout van Aert zelfs telkens drie etappes, maar in 2023 staat de teller nog op 0. “Het is voorlopig niet zijn Ronde van Frankrijk en bij uitbreiding niet zijn jaar”, aldus onze chef wielrennen. Zes etappes resten Van Aert om nummer 10 binnen te halen. Alleen, hoeveel kansen komen er daadwerkelijk nog? Want na dinsdag wordt het bij Jumbo-Visma alle hens aan dek. “Als het niet is om de gele trui te verdedigen, dan wel om hem te heroveren. In die rol zal Van Aert onmisbaar zijn.”