LIVE TOUR. Opnieuw bochtige slotfase, sprinters weer aan zet bij aankomst op autocircuit in Nogano?

Dax-Nogano

Amper 1.400 hoogtemeters. De sprinters mogen zich tussen Dax en Nogano in de handen wrijven. Naar verwachting kent de vierde rit in lijn van deze Tour opnieuw zijn beslag in een massasprint. Krijgen we een tweede zege voor Philipsen? Of een eerste voor Van Aert, Jakobsen of wie weet wel Meeus? De etappe begint om 13.20u, de aankomst wordt vier uur later verwacht.