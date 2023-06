LIVE TOUR. Ook Démare, straks einde contract bij Groupama-FDJ, niet naar de Tour: “Ik ben boos en ontgoocheld”

Tour de France Jonas Vingegaard over deze “perfecte” Tour, en die van volgend jaar: “Als Wout beslist klimmer te worden, wil ik graag kopman­schap met hem delen”

Jonas Vingegaard heeft “een bijna perfecte Tour de France” tot een goed einde gebracht. Zondag rijdt hij Parijs binnen als de opvolger van Tadej Pogacar, de uittredende tweevoudige Tourwinnaar die Vingegaard de nieuwe beste klimmer van de wereld heeft genoemd. Bijna werd hij in Rocamadour ook de beste tijdrijder van de wereld. Die eer liet hij uiteindelijk aan dat andere fenomeen van deze Tour: Wout van Aert. “Natuurijk ben ik de laatste tweehonderd meter niet voluit meer gegaan. Maar ook als ik dat wel had gedaan, had ik deze tijdrit niet gewonnen.”