LIVE TOUR. Onze man in Kopenhagen (waar het begint te druppelen): “Heel scherpe bochten en zelfs een kasseistrook, renners zullen enorm alert moeten zijn"



Tour de FranceHet is zover: vandaag begint in Denemarken de Tour de France. Met een tijdrit van 13,2 kilometer met start en aankomst in Kopenhagen. Heel wat renners hebben hun zinnen gezet op de gele trui, onder hen ook Wout van Aert. Knalt hij meteen naar tijdritwinst? Volg het live op deze pagina!