LIVE TOUR. Onze chef wielrennen over Wout van Aert: “Hij maakt zich zorgen over zijn knie, we zullen snel weten hoe het zit”

Tour de FranceHet is zover: vandaag begint in Denemarken de Tour de France. Met een tijdrit van 13,2 kilometer met start en aankomst in Kopenhagen. Heel wat renners hebben hun zinnen gezet op de gele trui, onder hen ook Wout van Aert. “Hij zei dat hij van de Deense landschappen wil genieten. Vandaag gaat dat zeker niet lukken”, schrijft onze chef wielrennen Marc Ghyselinck. Lees hieronder zijn vooruitblik.

Greg Van Avermaet is er vandaag niet bij, wanneer in Kopenhagen de 109de Tour de France begint. Van Avermaet is de laatste Belgische geletruidrager. Hij droeg hem drie dagen in 2016 en dan acht dagen in 2018. De kans dat Van Avermaet in deze Tour de France een opvolger krijgt, is groot.

Dat moet dan Wout van Aert zijn. Van Aert heeft zijn zinnen op de groene trui gezet, het is geen geheim. Dat is een lange, vermoeiende opdracht waarbij Van Aert elke dag bij de les moet zijn. Te beginnen vandaag in de tijdrit van 13,2 kilometer, die Van Aert gewoon wil winnen. Als dat lukt, dan begint de jacht op groen met de gele trui.

Wout van Aert zei begin van de week dat hij van de Deense landschappen gaat genieten, in de korte week dat de Tour hier is. Dat gaat vandaag zeker niet lukken. Dat wordt zich straks in het nieuwe, strakke aerodynamische pak wurmen, armen in de beugels, hoofd tussen de armen en trappen, zo hard hij kan. En dan hopen dat hij sneller heeft gereden dan 175 andere deelnemers aan de Tour de France, de Italiaan Filippo Ganna op kop.

Filippo Ganna is het zwarte beest van Wout van Aert. Van Aert en Ganna reden zes tijdritten tegen elkaar, vijf keer won Ganna. De laatste keer was drie weken geleden in het Critérium du Dauphiné waarin Van Aert na 31,9 kilometer twee seconden, 34 meter, tekortkwam.

Ganna is de man van de grote afspraken. Hij klopte Van Aert op wereldkampioenschappen (twee keer) en bij de Spelen. De Tour is weer zo’n grote afspraak. Ganna start om drie over vijf, Van Aert één minuut na hem. En nog een minuut later Tadej Pogacar. Wie haalt het dan?

Vragen zijn gerezen bij de knieblessure die Wout van Aert uit het Belgische kampioenschap heeft gehouden. Of het echt was, vroeg Patrick Lefevere zich af. En zo ja, of hij voldoende is hersteld. Wout van Aert heeft de voorbije dagen een discours gehouden waarin niets op een moedwillige afwezigheid bij het BK wees. Dat je de Belgische driekleur, waar hij aanspraak op kon maken, niet zomaar naast je neerlegt. Dat zeven dagen zonder fiets niet de ideale aanloop naar de Tour is. Dat hij zich zorgen maakt, of de knie het vandaag en de volgende dagen houdt.

Hoe dat zit, zullen we snel genoeg weten. Als het vandaag niet is, dan morgen, overmorgen of ten laatste woensdag in de kasseienrit van Arenberg. In die tijd, zegt Johan Bruyneel, pakt Wout van Aert zeker de gele trui. En dan kan Van Avermaet gerust met vakantie gaan.

