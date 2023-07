LIVE TOUR. Neilands heeft wonderbenen vooraan en doet gooi naar dagzege, Van Aert en Van der Poel weer ingerekend

ANALYSE NA AANKOMST. Michel Wuyts: “Jum­bo-Vis­ma wilde Pogacar snel liquideren, maar het is anders uitge­draaid”

Wie dacht dat de Tour na de eerste Pyreneeënrit al gereden was, is eraan voor de moeite. Want na de demonstratie van Jonas Vingegaard woensdag heeft een herboren Tadej Pogacar een dag later ferm teruggeslagen. Dat zag ook onze Michel Wuyts, die ook diep onder de indruk was van de werken van Wout van Aert. “Hij is voor mij het voorbeeld van de totaalwielrenner.”