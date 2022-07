LIVE TOUR. Negen leiders met Goossens, Pidcock en Froome op Croix de Fer - Jumbo-Visma controleert in het peloton

Tour de FranceNa het vuurwerk van gisteren staat in de Tour de France de slotdag in de Alpen met drie cols buiten categorie - stuk voor stuk klassiekers - op het menu. Met net als gisteren de Galibier, deze keer via de ‘makkelijkere’ zijde. Nadien gaat het naar de Croix de Fer en de slotklim naar Alpe d’Huez, waar de Tour in 2018 voor het laatst kwam. In totaal moeten 4.750 hoogtemeters worden overwonnen, de meeste van de hele Tour. Vecht Tadej Pogacar terug? Volg alle ontwikkelingen in onze liveblog!