LIVE TOUR. Mohoric gooit Belgen overboord, Roglic in moeilijkheden

Tour de France Eindelijk kans voor de vluchters? Oliver Naesen werkt aan nationale alliantie: “Met tien Belgen hebben we kans”

8:30 Ze staan te drummen, de Belgen die vandaag mee willen gaan in de ontsnapping. Want dit is dé dag voor vluchters. Op papier althans, want in de praktijk eindigt het vaak op een sof. Oliver Naesen (30), de grote Belgische orkestleider, over de frustratie van de “simpele” coureurs.