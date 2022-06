LIVE TOUR. Merijn Zeeman, sportief directeur bij Jumbo-Visma, test positief op corona - Renners worden vandaag getest door organisatie

Tour de France “Tour van 2022 krijgt rit met start in Binche”

Ook volgend jaar passeert de Ronde van Frankrijk in ons land. De Franse krant ‘La Voix du Nord’ meldt dat de zesde etappe (7 juli) van start zal gaan in Binche, waarna het peloton weer richting Frankrijk trekt. Donderdag wordt in het Palais des Congrès in Parijs het volledige parcours van de volgende editie van de Tour voorgesteld.

12 oktober