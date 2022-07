LIVE TOUR. Massasprint zonder Ewan en Jakobsen lijkt onvermijdelijk

TOUR DE FRANCE Tom Pidcock, twee weken voor start nog besmet met Covid, maakt als Tour-debutant indruk: “Ervaring? Ik wil mijn stempel nu al drukken”

Hij rijdt in de witte trui, omdat Tadej Pogacar het geel draagt. Los van het jongerenklassement is het debuut van Tom Pidcock (22) in de Tour de France met de voorlopige achtste plek best knap. Is de wereldkampioen veldrijden een toekomstig Tour-winnaar? “Why not?”, klinkt het bij Ineos-Grenadiers.

13 juli