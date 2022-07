LIVE TOUR. Massasprint lijkt onvermijdelijk, gele Van Aert wordt goed vooraan gehouden

TourWout van Aert strandde gisteren voor de tweede dag op rij op de tweede plaats, maar onze landgenoot hield er wel het geel én het groen aan over. Ook vandaag moet Van Aert er weer vol tegenaan, want een nieuwe massasprint lijkt het voorbestemde scenario. Is er deze keer wel iets te doen aan Fabio Jakobsen of zet de Nederlander de reeks van Quick.Step-Alpha Vinyl in deze Tour gewoon verder? Op deze pagina volgt u alle ontwikkelingen op de voet.