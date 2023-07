LIVE TOUR. Laatste keer klimmen: zet Vingegaard in de Vogezen kers op de kaart?

Hoe Asgreen en Soudal Quick-Step het onmogelij­ke deden: “Het werd een ploegen­tijd­rit met Campe­naerts”

What the f***! Laat dit thrillerscenario zich tien keer herhalen en negen keer loopt het wellicht fout af voor de vluchters. Asgreen en co pokerden in de Ain, kregen late steun uit onverwachte hoek maar ramden in de finale vooral dat hun leven ervan afhing. Zo maakte Soudal Quick-Step het onmogelijk gewaande tóch mogelijk.