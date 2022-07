LIVE TOUR. Krijgen we waaiers vanaf de tussensprint? - Steels verlaat Tour met corona, al zeker zeven positieve gevallen binnen Quick.Step-ploeg

Tour de France Onderschat hij zichzelf weer? In Tour 2021 en Giro 2022 reed Van der Poel meerdere dagen in leiders­trui

In de Tour de France van vorig jaar won Mathieu van der Poel de tweede rit en droeg zes dagen het geel. In de Giro won hij op dag één, met drie dagen roze trui tot gevolg. Flikt hij dat kunstje ook in zijn derde grote ronde? “Mezelf in de top tien van de tijdrit wurmen, zou knap zijn.”

1 juli