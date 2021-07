LIVE TOUR. Konrad is zegerijp, Oostenrijker pakt zonder ongelukken derde profzege in Saint-Gaudens

Tour de France Portet d’Aspet, vandaag op het menu in de Tour, zal voor eeuwig gitzwarte herinnerin­gen oproepen na fatale val Casartelli: “Mijn hele wereld stortte in”

13:21 De Col de Portet d’Aspet, vandaag één van de scherprechters in de zestiende rit van de Tour de France, blijft voor eeuwig de berg van Fabio Casartelli. In 1995 liet de beloftevolle Italiaan er het leven na een zware val in de afzink. Het is een litteken dat de wielersport voor altijd zal meedragen.